Grêmio x Corinthians: horário e onde assistir o jogo da Copa do Brasil

Grêmio e Corinthians voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Couto Pereira. A primeira partida terminou com empate por 0 a 0.

O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians não contará com Alex Santana (lesionado) e Raniele (suspenso). O Grêmio deve ter Diego Costa no banco. O atacante se recuperou de lesão muscular.