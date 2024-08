Fluminense x Juventude: Onde assistir a duelo pela Copa do Brasil

O Fluminense está em ascensão na temporada. Depois de passar praticamente todo o primeiro turno na zona de rebaixamento, a equipe está invicta há cinco jogos no Brasileirão, com quatro vitórias e um empate. A equipe ainda está no Z-4, mas a apenas um ponto de Grêmio, Inter e Vitória, e a dois do próprio Juventude.

Apesar da vantagem na Copa do Brasil, o Juventude não atravessa um bom momento. A equipe não vence no Brasileirão há cinco partidas, e viu os times da parte de baixo da tabela encostarem. A equipe é a 13ª colocada, com 22 pontos, apenas dois a mais que o próprio Fluminense, que abre o Z-4.

Fluminense x Juventude

Competição: Copa do Brasil - jogo de volta das oitavas de final

Data e horário: 7 de agosto de 2024 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)