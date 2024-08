Edilson revela momento turbulento com Ceni no Cruzeiro: 'Não nos olhávamos'

Edilson explicou que estava 100% preparado para o jogo, após ter atuado em duas partidas anteriores. Ele esperava ser escalado, mas só soube da possibilidade de não jogar no dia da partida.

Segundo Edilson, Rogério Ceni comunicou sua decisão de escalar Jadson apenas no dia do jogo, durante o almoço. Edilson expressou seu descontentamento, mas aceitou a decisão do treinador.

Tenho um respeito muito grande por tudo o que ele fez pelo futebol, pela trajetória dele, mas na chegada dele ao Cruzeiro, não me dei bem com ele

Após a eliminação na Copa do Brasil e a situação complicada no Campeonato Brasileiro, Edilson tentou uma reconciliação com Ceni em Belo Horizonte, mas não teve sucesso. Ele não foi mais relacionado para os jogos seguintes.

Edilson relatou que a relação com Ceni deteriorou a ponto de não conseguirem se olhar nos treinos. Ele tentou mais uma vez conversar com o técnico, enfatizando a importância de pensar no time, mas a conversa não teve um resultado positivo.