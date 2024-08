Atlético-MG x CRB na Copa do Brasil vai passar na TV? Onde assistir ao vivo

Atlético-MG e CRB medem forças hoje (7), às 19h (de Brasília), na MRV Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Amazon Prime Video (streaming) transmite a partida ao vivo.

O primeiro duelo terminou com o empate em 2 a 2, em Maceió. Quem vencer, portanto, avança às quartas de final. Novo empate leva a disputa pela vaga aos pênaltis.

O Galo tem bom retrospecto no confronto contra o CRB. São nove partidas: com sete vitórias do Galo e dois empates.