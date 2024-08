Transmissão ao vivo de Vasco x Atlético-GO: veja onde assistir

Vasco e Atlético-GO medem forças hoje (6), às 21h45 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

TV Globo (RJ, GO, AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PA, PE, PI, RN, RR, RO, SE, TO e DF), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming) transmitem o jogo.

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.