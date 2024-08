Onde vai passar Vasco x Atlético-GO? Como assistir ao vivo com imagens

Vasco e Atlético-GO duelam hoje (6), às 21h45 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo será transmitido pela TV Globo (RJ, GO, AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MS, MT, PB, PA, PE, PI, RN, RR, RO, SE, TO e DF), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

O primeiro jogo do confronto terminou empatado em 1 a 1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.