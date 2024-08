Copa do Brasil? Prioridade do Corinthians tem que ser o Brasileiro, diz PVC

O Corinthians visita o Grêmio, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, após empate sem gols na partida de ida. No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho destacou que a prioridade no Timão tem que ser escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão.

'Em 18º lugar, a prioridade tem que ser o Brasileiro': "Quando chegou o Luxemburgo no ano passado, ele falava que tinha que tentar ganhar a Copa do Brasil e que tinha que esperar o que ia acontecer na data do jogo, e agora está acontecendo isso. Hoje, em 18º lugar, a prioridade tem que ser o Brasileiro. Não tem alternativa, tem que sair do 18º lugar, o time não pode ser rebaixado. Mas eu acho que ele vai tentar classificar contra o Grêmio com um sistema defensivo forte, com três zagueiros mais uma vez".

'Corinthians pode viver o maior jejum desde o gol do Basílio': "Ele não vai ter o Ranielle, porque foi expulso, então acho que ele vai fazer André Ramalho, Feliz Torres e Cacá e vai tentar segurar como fez em outros jogos defensivamente, recomeçar o trabalho pelo sistema defensivo. Foi quando ele conseguiu equilibrar o sistema defensivo, foi que o Corinthians fez as melhores partidas, como contra o Atlético-MG, por exemplo. Perdeu, mas jogou bem. Acho que ele vai com time titular e eventualmente tirar um pouco de força da Copa Sul-Americana, mas contra o Grêmio, ele vai jogar com linha de cinco, amarrar o jogo, quem sabe levar para os pênaltis e tentar a classificação. O Corinthians, se não ganhar troféus esse ano, viverá seu maior jejum desde o gol do Basílio, em 1977".