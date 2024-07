Patrocinadora do Corinthians tem marca verde; cor já foi vetada em uniforme

Um dos "Ds" estava dentro de um círculo verde. Diante do "veto" do Corinthians, a solução foi a marca ser exposta com todas as letras dentro de círculos vermelhos.

O segundo caso aconteceu com a Pepsi. A marca patrocinou o Corinthians entre 2000 e 2004, mas em 2003 quis expor o seu novo produto, a Pepsi Twist. Em referência ao limão, ingrediente principal do lançamento, a palavra "Twist" era escrita na cor verde.

O verde virou amarelo na camisa do Corinthians. A empresa agiu rápido e modificou o logo da marca para se adequar à "política" do Corinthians de não ter nenhum detalhe na cor do seu principal rival.

O terceiro aconteceu em 2007 no acordo com a Medial Saúde. Uma das condições para o negócio foi a mudança na cor do símbolo da empresa. Como a parceira corintiana ostenta o verde foi necessário uma mudança: a marca foi estampada nas cores preto e branco.

Corinthians jogou a final do Brasierão de 1998 com a marca DDD, da Embratel Imagem: EVELSON DE FREITAS/ FOLHA IMAGEM

Acordo com a Esportes da Sorte

O Corinthians tem acordo próximo com a Esportes da Sorte para o patrocínio máster da camisa do clube. As tratativas duraram mais de um mês.