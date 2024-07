Lesões atrasam a vida de Abel e preocupam Palmeiras em momento-chave do ano

A derrota para o Fluminense não causou um grande impacto negativo para o Palmeiras na tabela do Brasileirão: a equipe está a quatro pontos do líder Botafogo e segue próxima do topo da tabela. No entanto, o Alviverde sentiu os desfalques importantes e mostrou que ainda não encontrou as respostas dentro do elenco a poucos dias de um momento-chave da temporada.

O que aconteceu

Na semana que vem, o Palmeiras já começa a decidir as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Duas semanas depois, inicia as oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo. O desempenho da equipe caiu sem alguns titulares às vésperas de confrontos importantíssimos.

Ataque pouco produtivo sem Estêvão. Como no jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras teve o ataque formado por Dudu, Felipe Anderson e Flaco López. Foram apenas sete finalizações na partida contra o Flu, e apenas um deles foi em direção ao gol. Faltou velocidade na transição ofensiva e criatividade no campo de ataque — o que sobrava quando Estêvão era o titular da equipe. A joia palmeirense se recupera de torções no joelho esquerdo e no tornozelo esquerdo.