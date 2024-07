'Não devia ter futebol masculino em Olimpíadas; é corpo estranho', diz RMP

Em participação no Fim de Papo desta quarta (24), o colunista Renato Maurício Prado afirmou que o futebol masculino não deveria nem estar nos Jogos Olímpicos.

A declaração veio após o polêmico jogo entre Argentina x Marrocos, na primeira rodada da competição de futebol masculino das Olimpíadas de Paris. RMP argumentou que o futebol foge à máxima dos Jogos, que é a competição com os melhores.