Lucas Moura lamenta empate do São Paulo: 'Futebol não é merecimento'

Lucas Moura lamentou o empate do São Paulo em 2 a 2 com o Botafogo nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Lucas destacou o segundo tempo do São Paulo e opinou que o time merecia vencer.

O Tricolor não brilhou na etapa inicial, mas buscou o empate na parte final e teve chances para virar.