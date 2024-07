Herói diz que Flamengo é time a ser batido e exalta força do grupo

O atacante Carlinhos saiu do banco e marcou o segundo gol do Flamengo contra o Vitória, garantindo os três pontos da equipe na rodada. Em entrevista ao Premiere, o jogador destacou a grandeza do grupo carioca.

O que aconteceu

O Flamengo empatava com o Vitória, mas aos 44 minutos do segundo tempo contou com Carlinhos para fazer 2 a 1. O jogo não foi tranquilo para o rubro-negro do Rio, e o autor do segundo gol destacou o coletivo.