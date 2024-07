Footstats: Autor de gol salvador do Flamengo fica com a maior nota

Autor do gol que garantiu o triunfo do Flamengo por 2 a 1 contra o Vitória, Carlinhos levou a maior nota do site especializado Footstats.

Notas do Flamengo

Rossi: 5.7

Varela: 6.4

Fabricio Bruno: 6.1

Léo Pereira: 6.3

Matías Viña: 5.5

Ayrton Lucas: 5.7

Allan: 6.3

Matheus Gonçalves: 5.6

Gerson: 6.1

De La Cruz: 6.3

Luiz Araújo: 5.8

Arrascaeta: 6.5

Pedro: 5.5

Gabriel: 6.3

Everton: 6.1

Carlinhos: 6.6

Notas do Vitória