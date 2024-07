Footstats: Ferreirinha se destaca no empate do São Paulo com o Botafogo

Ferreirinha foi o destaque do São Paulo no empate em 2 a 2 com o Botafogo nesta quarta-feira (24), no Morumbis, de acordo com o site especializado Footstats.

As notas do São Paulo

Rafael: 4,9

Igor Vinicius: 5,2

Arboleda: 6,4

Alan Franco: 4,9

Welington: 4,5

Luiz Gustavo: 6,2

Bobadilla: 5,5

Lucas Moura: 7,2

Luciano: 5,5

Ferreirinha: 7,7

André Silva: 5,5

(Calleri): 5,8

(Erick): 5,6

(Michel Araújo): 5,5

As notas do Botafogo

John: 5,6

Damián Suárez: 6,5

Bastos: 4,6

Barboza: 6,0

Cuiabano: 5,9

Gregore: 5,1

Marlon Freitas: 5,3

Tchê Tchê: 5,3

Savarino: 6,4

Luiz Henrique: 6,8

Tiquinho Soares: 7,1

(Danilo Barbosa): 5,4

(Igor Jesus): 5,4

(Allan): 5,3

(Kauê): 5,3

(Carlos Alberto): 5,4