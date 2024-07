Fluminense x Palmeiras: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

O Fluminense voltou a vencer depois de 13 jogos e tenta arrancar no Brasileirão para deixar a briga contra o rebaixamento. O Flu venceu o Cuiabá por 1 a 0 no fim de semana e chegou a 11 pontos — o Dourado é a primeira equipe fora do Z4 e tem 17.

Classificação e jogos Brasileirão

Já o Palmeiras quer seguir na cola do líder Botafogo. O Alvinegro tem 39 pontos contra 36 do Alviverde. Na última rodada, a equipe de Abel Ferreira venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Allianz Parque.

O Alviverde tem uma série de desfalques para a partida. Abel Ferreira (suspensão devido o acúmulo de cartões amarelos), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Estêvão (torções no tornozelo esquerdo e no joelho esquerdo), Mayke (edema na coxa), Murilo (entorse no tornozelo direito) e Piquerez (cirurgia no joelho).

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Marquinhos e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Vitor Reis (Naves), Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Rony), Felipe Anderson e Fláco López. Técnico: João Martins (auxiliar de Abel).