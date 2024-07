Foco nas Copas: como Flamengo trabalha para ter força máxima nos mata-matas

Os atuais desfalques são Erick Pulgar, Wesley e Bruno Henrique. O chileno apresentou gastroenterite e acabou cortado da relação nesta quarta. Caso melhore, retorna na próxima rodada.

O problema de Wesley não é grave. O lateral sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, mas o Fla espera que ele esteja disponível no fim de semana. O clube evita dar prazos mais concretos.

Bruno Henrique é quem mais preocupa no momento. O objetivo é tê-lo na Copa do Brasil. O atacante ainda se recupera de torção de tornozelo direito sofrida contra o Cuiabá, no último dia 6, e vem fazendo apenas trabalhos na academia há alguns dias. O Fla ainda não sabe se ele terá a evolução necessária para atuar no primeiro jogo das oitavas contra o Palmeiras e aguarda o jogador.

Ainda não há data certa para o começo da transição. A expectativa, porém, é que comece ainda durante essa semana. As respostas no acompanhamento com a fisioterapia tem sido positivas.

Vale lembrar que o camisa 27 já será desfalque nas oitavas da Libertadores. Ele pegou um jogo de suspensão após ser expulso e cumpre no primeiro jogo contra o Bolívar, no Maracanã.

Com os desfalques, Tite raramente consegue dar sequência ao time titular. Além das mudanças de ordem técnica, como fará nesta partida com Ayrton Lucas e David Luiz saindo para as entradas de Viña e Léo Pereira, o treinador também precisa ajustar a formação pelas ausências.