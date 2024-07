De novo: Torcida do Inter invade gramado após queda na Sul-Americana

A torcida do Inter presente no Beira-Rio protestou contra a eliminação na Sul-Americana nesta terça (23). Algumas pessoas que estavam na arquibancada tentaram invadir o gramado.

O que aconteceu

Policiais militares precisaram conter torcedores que atiraram objetos no gramado e tentaram entrar no campo após o fim da partida. Não há relatos de agressões a jogadores.

O Inter empatou com o Rosario Central por 1 a 1 e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Foi a terceira eliminação do clube na temporada, contando Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.