Atlético de Madrid monitora volante sem espaço com Tite no Flamengo

O volante tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026 e é considerado uma das promessas do Flamengo. Ele também coleciona passagens pelas categorias de base do Botafogo e Cruzeiro.

O Flamengo detém 70% dos direitos econômicos de Evertton Araújo. No ano passado, o clube comprou mais 40% do passe do jovem junto ao Volta Redonda para ficar com o volante em definitivo.