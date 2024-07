'Abel é esponja emocional no Palmeiras; Zubeldía pilha todos', diz Alicia

A colunista Alicia Klein, em participação no Fim de Papo nesta quarta (23), comparou as posturas de Abel Ferreira e Luis Zubeldía à beira do gramado.

Na opinião da jornalista, enquanto Abel Ferreira concentra as reclamações com a arbitragem de todo o time, Zubeldía piora o comportamento de seus jogadores a partir do próprio exemplo. Alicia disse que talvez isso deva ser controlado.