Zubeldía suspenso de novo: como o São Paulo se saiu sem o técnico?

Como o Tricolor se saiu sem Zubeldía

Diante do Bahia de Rogério Ceni, pela 13ª rodada, o São Paulo venceu por 3 a 1. Comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, o Tricolor abriu vantagem de dois gols logo no primeiro tempo, com Calleri e Ferreira, enquanto na segunda etapa, mesmo com gol de Gilberto, liquidou com um de Luciano.

Contra o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada, a equipe dominou mais as ações do jogo e teve mais posse de bola, vencendo a partida por 2 a 0. Desta vez sob o comando do também auxiliar Carlos Gruezo, a equipe teve dificuldade no pelo meio-campo e só conseguiu abrir o marcador na segunda etapa com André Silva e Luciano.

Diante do Botafogo, Maxi Cuberas terá a missão de ficar à beira do gramado — o outro auxiliar de Zubeldía, Carlos Gruezo, foi expulso no jogo de domingo (21) por reclamar da arbitragem. E um detalhe: Cuberas também já recebeu cartão vermelho neste Brasileirão

O que está em jogo

Vindo de empate contra o Juventude, o São Paulo quer retornar ao G4 do Brasileirão. Com 31 pontos, o Tricolor está atrás do quarto colocado, Fortaleza, com 32.