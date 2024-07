Torcida do Leixões protesta contra possível parceria: 'Flamengo, meta o pé'

A torcida do Leixões, clube da segunda divisão de Portugal, parece não ter ficado feliz com a possibilidade de o Flamengo adquirir a equipe. Segundo o presidente Rodolfo Landim, as negociações estão avançadas nesse sentido.

O que aconteceu

Torcedores usaram uma série de faixas para protestar contra a possibilidade. Isso aconteceu no último fim de semana, durante um jogo de futebol de areia.