Santos fica perto de fechar venda de Joaquim para o Tigres; veja valores

O Santos tem como bem encaminhada a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México.

O que aconteceu

Peixe e time mexicano esperam ajustar os últimos detalhes nesta quarta-feira (24) para oficializar a transferência. O negócio ficará na casa dos 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,7 milhões).

O Peixe, no entanto, não receberá o valor por completo. 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) serão direcionados a dívida que o alvinegro tem com o Tigres pela compra do atacante Soteldo.