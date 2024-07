STJD se surpreende e vai analisar suposto esquema citado por Textor

Os nomes no documento do STJD acabaram revelados "sem querer". Eles estão cobertos por um quadrado azul, mas basta usar a ferramenta de "copiar e colar" no computador para ter acesso aos dados de quais jogadores e árbitros estão envolvidos.

O nome do Botafogo é citado 31 vezes no documento, nenhuma como beneficiado, apenas prejudicado. São 12 vezes quando descrevem Textor como dono da SAF, duas explicando a situação do Botafogo no Brasileiro 2023, uma em que Textor afirma que o Botafogo foi prejudicado, sete quando lista as partidas apontadas como manipuladas, seis citando lances envolvendo diretamente o árbitro Rafael Traci, um em jogo que o Palmeiras teria sido beneficiado, um na resposta do Flamengo sobre a acusação e um na resposta do Atlético-MG.

São citados nove jogadores e sete árbitros. Cinco defendiam o São Paulo em 2023 (Diego Costa, Rafinha, Gabriel Neves, Beraldo e Caio Paulista) e quatro que estavam no Fortaleza em 2022 (Juninho Capixaba, Tinga, Fernando Miguel e Marcelo Benevenuto). Os árbitros são Raphael Claus, Ramon Abatti Abel, Rodrigo José Pereira de Lima, Rafael Rodrigo Klein, Rafael Traci, Wagner do Nascimento Magalhães e Sávio Pereira Sampaio.