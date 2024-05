Vitor Roque ganha sobrevida no Barcelona com chegada de Hansi Flick

Antes cotado para deixar o Barcelona, o brasileiro Vitor Roque deve ganhar uma nova chance no clube catalão para a próxima temporada.

O que aconteceu

O atacante de 19 anos ganhou uma sobrevida com a chegada do técnico Hansi Flick. Fontes consultadas pelo UOL afirmaram que o jovem 'começará do zero' no Barcelona com o treinador alemão, que foi contratado para substituir Xavi Hernández.

O brasileiro não fazia parte dos planos de Xavi. Antes da demissão do técnico espanhol, a ideia do clube era emprestá-lo ou buscar uma transferência em definitivo. Com a troca na comissão técnica, os planos mudaram.