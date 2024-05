Alisson se consolida após reinvenção de Dorival e ganha coro por seleção

Alisson se transformou em dois anos no São Paulo. Ele chegou ao clube como meia-atacante, foi recuado e se encontrou como volante sob o comando de Dorival Jr. Hoje, encanta Zubeldía e já conta com "lobby" de Calleri por uma vaga na seleção brasileira.

O ponta que virou volante

Alisson continua se destacando mesmo com as trocas no comando e se consolidou com o novo treinador. O jogador de 30 anos participou de oito das nove partidas com Zubeldía. A única ausência ocorreu quando o time encarou o Águia, em Belém, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ele só não foi titular em um jogo que esteve à disposição do técnico argentino — justamente contra o time paraense, mas no duelo de volta. Em todos os outros compromissos, atuou durante 90 minutos e impressionou. Na última quarta (29), Alisson foi novamente um dos melhores em campo na vitória são-paulina diante do Talleres, que confirmou a classificação em primeiro do grupo na Libertadores.