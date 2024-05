Zubeldía incorpora o que é o São Paulo na Libertadores em verdadeiro teste

O técnico Zubeldía durante a partida do São Paulo contra o Talleres, pela Libertadores Imagem: Guilherme Veiga/Ag. Estado

Frenético, Zubeldía foi à loucura após o golaço que sacramentou a vitória e correu para comemorar com os jogadores. A extravasada do comandante simbolizou a união do grupo e também o alívio com o objetivo alcançado. Luciano acertou um "pombo sem asa", nas palavras de Lucas, ampliou o placar e fez a casa tricolor explodir.

O argentino se mostrou mais que consciente da identificação do São Paulo com a Libertadores. Na entrevista coletiva, revelou que cresceu acompanhando o time pela televisão, assistiu ao primeiro título, em 1992, e ressaltou que sabe de toda a história do clube no torneio. À beira do gramado, deu prova de sua tese.

Nasci em 1981, aos 4 anos já estava jogando futebol com meus irmãos. Quando tinha 11 [em 1992], assistia Libertadores pela televisão e via o São Paulo. Me criei escutando o Morumbi, escutando o São Paulo. Valorizo muito estar aqui, falo isso aos jovens. Sonhava em estar aqui desde muito pequeno. Sei muito da história, escutava, como não ia saber o que significa a Libertadores para o São Paulo se me criei ouvindo isso?

Zubeldía vive lua de mel no São Paulo e ainda aumentou sua série invicta. O técnico argentino, que foi de longe o mais aplaudido no anúncio da escalação antes da partida, chegou ao seu nono jogo no clube e ainda não sabe o que é perder. São sete vitórias e dois empates na conta.

A torcida apoiou o time desde antes de a bola rolar e bateu o recorde do ano no MorumBis com 56 mil presentes. O duelo das oitavas ainda demorará mais de dois meses, mas a impressão que fica da fase de grupos alimenta a esperança da arquibancada pelo tão sonhado tetracampeonato.