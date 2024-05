Weverton exalta pais de Endrick após despedida no Palmeiras: 'Grande papel'

Weverton agradeceu Endrick após o jogador fazer seu jogo de despedido no Palmeiras nesta quinta-feira (30), no empate contra o San Lorenzo pela Libertadores. O goleiro também exaltou o papel dos pais durante a vida do atacante.

É uma alegria, um privilégio fazer parte da jornada dele, a carreira está só começando. Apesar da pouca idade, é um menino vencedor. Eu quero destacar o pai e a mãe. Às vezes, quando um garoto faz algo errado, a gente pergunta quem é o pai para poder dar uma dura, perguntar que educação deu. O Endrick é um garoto que vai trilhar um caminho muito bom porque é muito bem criado. Temos que dar os parabéns para o pai e a mãe porque realmente estão fazendo um grande papel, ajudando ele. Não é fácil ser quem ele é, muita cobrança com 17 anos, se não tiver uma base familiar. Weverton, ao Paramount+

Endrick passa em branco em despedida

Endrick não conseguiu se despedir do Palmeiras com gol. O atacante e a equipe tiveram uma atuação discreta no empate por 0 a 0 contra o San Lorenzo.