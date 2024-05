Endrick se declara em despedida no Palmeiras: 'Só peço que não me esqueçam'

Duas famílias. "Minha família é tudo, só tenho que agradecer a eles. São a base de tudo, as pessoas que ficam ao meu redor também. Agradeço a eles porque sempre estiveram comigo, meus companheiros... O Palmeiras é uma família para mim, brincamos que passamos mais tempo com eles do que com a família. Só agradeço a Deus por ter colocados duas famílias maravilhosas na minha vida".

Copa América. "Fico feliz por representar o meu país, espero que possamos ganhar essa competição, mas sabemos que vai ser difícil. É um time muito unido, é um novo ciclo, uma nova família que está se criando. Creio que o Dorival tem um plano na cabeça dele e só vamos seguir. Vamos ser feliz dentro de campo, é uma equipe muito nova, vamos sorrir, brincar, marcar e fazer gols".

Despedida emocionada e em branco

Endrick não conseguiu se despedir do Palmeiras com gol. O atacante e a equipe tiveram uma atuação discreta no empate por 0 a 0 contra o San Lorenzo.

O camisa 9 deixou o campo na metade do segundo tempo. Ele foi substituído por Flaco López e foi bastante aplaudido pela torcida presente no Allianz Parque. Após o apito final, ele falou com a transmissão da Paramount+ e com a imprensa na zona mista.

Endrick recebeu homenagem e chorou antes da partida. Na entrada dos times em campo, a torcida exibiu um mosaico com os dizeres "até logo" e uma imagem do jogador segurando o escudo do Palmeiras. Ele foi às lágrimas durante a execução do hino nacional.