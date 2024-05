Jogo do Palmeiras hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Palmeiras recebe o San Lorenzo hoje (30), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming).

O jogo é decisivo para as duas equipes. Já classificado, o Palmeiras está de olho na melhor campanha da fase de grupos, enquanto o San Lorenzo ainda busca a vaga às oitavas de final.

Além disso, o jogo marca a despedida de Endrick diante da torcida alviverde. O jovem ficará à disposição da Seleção Brasileira e, ao término da Copa América, se apresenta ao Real Madrid.