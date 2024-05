Jogo do Cruzeiro hoje: horário e onde assistir ao vivo

A Universidad Católica-EQU está invicta. Com dois pontos à frente do Cruzeiro, um empate basta para garantir o primeiro lugar. São três vitórias e dois empates durante a campanha no torneio.

Cruzeiro x Universidad Católica-EQU -- Sul-Americana

Data e hora: 30 de maio, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Paramount+ (streaming)