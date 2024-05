Cruzeiro x Universidad Católica: onde assistir ao jogo da Sul-Americana

O Cruzeiro está classificado para a próxima fase do torneio com duas vitórias e três empates; além de sete gols marcados e três sofridos.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O time mineiro busca a liderança do Grupo B, que está justamente com o Universidad Católica, com 11 pontos.

O clube chileno tem a melhor defesa do campeonato com somente um gol sofrido. No ataque, marcou apenas oito gols.

As equipes empataram no primeiro jogo, que aconteceu na primeira rodada, no Chile.

Cruzeiro x Universidad Católia - 6ª rodada da Sul-Americana

Data e Hora: 30 de maio, às 21h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Paramount+