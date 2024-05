Corinthians vai bem em campo, mas vê crise administrativa com Augusto fora

O Corinthians tem situações a resolver em diversos departamentos: no jurídico, o diretor Yun Ki Lee e o adjunto Fernando Perino pediram demissão. No marketing, o diretor Sérgio Moura se licenciou. No financeiro, Rozallah Santoro foi convencido a ficar, mas ainda analisa a saída.

Todas essas questões têm a mesma polêmica como base: a intermediação do patrocínio máster da VaideBet. O assunto ainda impacta o clube com força no dia a dia.

O maior incômodo é a continuidade de Marcelo Mariano, o Marcelinho. O diretor administrativo foi bancado por Augusto Melo, a contragosto de outras lideranças. Ele dá pitaco em outras áreas e tem cada vez mais força na rotina do clube.

O UOL apurou que parceiros, fornecedores e credores do Corinthians também estão insatisfeitos. Com o presidente fora e diretores ausentes, a interlocução está mais difícil.

O ponto de paz é o executivo de futebol Fabinho Soldado. Ele tem boa relação com elenco e comissão técnica e consegue blindar os atletas. Os jogadores, dos mais velhos aos mais novos, estão satisfeitos com Soldado e António Oliveira.

A investigação

O Corinthians fechou, em janeiro, um acordo de três anos de patrocínio com a Vai de Bet no valor de R$ 360 milhões. Pela intermediação, o clube vai pagar 7% à empresa Rede Social. Os pagamentos são divididos em parcelas mensais.