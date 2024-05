Athletico- PR x Sportivo Ameliano: onde assistir ao duelo da Sul-Americana

O time paranaense já está classificado para as fases eliminatórias do torneio e busca agora a primeira colocação do ranking geral.

O Athletico marcou 17 gols e sofreu quatro, obtendo quatro vitórias e apenas uma derrota, contra o Danubio por 2 a 1.

Já o Sportivo Ameliano é o vice-colocado do Grupo E, com 10 pontos, três vitórias, um empate e uma derrota.

Foram oito gols marcados e cinco sofridos, em cinco jogos.

No primeiro jogo entre as equipes, o time brasileiro goleou o clube paraguaio, por 4 a 0, em Assunção.

Athletico-PR x Sportivo Ameliano - 6ª rodada da Copa Sul-Americana

Data e Hora: 30 de maio às 19h

Local: Ligga Arena, em Curitiba, no Paraná

Transmissão: ESPN e Star+