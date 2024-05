Fluminense x Alianza Lima: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

O Tricolor já está classificado para as oitavas e garantido em primeiro lugar do Grupo A. Ainda existem possibilidades matemáticas do clube ter a melhor campanha da fase de grupos, mas elas são pequenas, já que Palmeiras, River Plate e Talleres somam 13 pontos, e o Atlético-MG 12. O Flu tem 11.

Classificação e jogos Libertadores

O Alianza Lima chega ao Maracanã ainda com chances de classificação às oitavas. Os peruanos estão na lanterna do grupo com quatro pontos, mas Cerro Porteño e Colo-Colo têm cinco.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Marquinhos), Manoel, Felipe Melo, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Alianza Lima: Franco Saravia; Garcés, Carlos Zambrano, Juan Freytes; Huamán, Arregui, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Ricardo Lagos; Cecilio Waterman, Hernán Barcos. Técnico: Alejandro Restrepo.

Fluminense x Alianza Lima -- Libertadores (6ª rodada da fase de grupos)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 29 de maio de 2024, às 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Espn (TV fechada) e Star+ (streaming).