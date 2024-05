Onde vai passar Flamengo x Millonarios? Como assistir ao vivo com imagens

Além do clima de decisão, o jogo também marca o reencontro dos torcedores com Gabigol no Maracanã. O ídolo vive momento turbulento após uma imagem com a camisa do Corinthians viralizar.

O Millonarios está eliminado e não tem chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Com isso, a equipe deve concentrar suas forças no campeonato colombiano.

Flamengo x Millonarios -- Copa Libertadores

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)