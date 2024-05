São Paulo x Águia de Marabá vai passar na Globo? Onde assistir ao vivo

O São Paulo vive um bom momento desde a chegada do novo treinador, com uma sequência invicta. São cinco vitórias e dois empates com o comandante argentino.

O Águia de Marabá, por outro lado, não vence desde março. A equipe acumula oito jogos sem vitória e terá que fazer história para garantir uma vaga na próxima fase.

São Paulo x Águia de Marabá -- Copa do Brasil

Data e Hora: 23 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)