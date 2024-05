Manchester City x West Ham: que horas começa e onde assistir ao vivo?

Os Gunners precisam vencer o Everton, no mesmo dia e horário, e torcer por um tropeço do City em casa para continuar sonhando com o caneco.

Manchester City x West Ham -- Campeonato Inglês

Data e hora: 19 de maio, às 12h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming)