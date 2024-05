Corinthians achou o time ideal? António se firma em tripé e molda estilo

António Oliveira parece ter firmado uma base para o time titular do Corinthians, moldada no trio de meio-campistas, que emplacou na goleada sobre o Argentinos Juniors. No quadro Análise Tática, o repórter André Martins recebeu o influenciador Andrew Souza para debater o esquema e as escolhas do treinador.

O que aconteceu

Raniele esteve novamente à disposição e completou o meio de campo com Rodrigo Garro e Breno Bidon no jogo da Sul-Americana. O camisa 14, que ficou fora dos dois jogos anteriores, encaixou no setor e teve impacto direto no rendimento da equipe.

Andrew Souza disse que o setor se estabilizou e que António está no caminho de fechar a escalação ideal. Ele analisou as posições, afirmou que há uma lacuna na ponta direita e acrescentou que o torcedor corintiano já tem em mente o onze inicial.