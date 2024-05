Volante do Grêmio relata que ficou ilhado junto com atacante: 'Tive medo'

Felipe Carballo foi um dos jogadores do Grêmio atingidos em cheio pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O uruguaio relatou que ficou ilhado na casa do atacante Cristian Pavón, mas ambos foram resgatados.

O que aconteceu

Carballo e Pavón moram na cidade de Eldorado do Sul, uma das mais atingidas pela cheia do Guaíba ocasionada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O jogador relatou, em entrevista Radio Sport 890, que a água entrou eu sua casa e que precisou buscar auxílio com o Pavón, que é vizinho no condomínio.