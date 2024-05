Transmissão ao vivo de Corinthians x Argentinos Jrs: saiba onde assistir

O Corinthians recebe o Argentinos Juniors hoje (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto direto na penúltima rodada da Sul-Americana.

O duelo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo F, com sete pontos, um a mais que os argentinos e um a menos do que o líder, Racing-URU.