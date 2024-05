Nestor pede paciência com Juan no São Paulo: 'Sei que é difícil'

O meia Rodrigo Nestor, que já sofreu com críticas do torcedor no passado, pediu paciência com o atacante Juan.

O que aconteceu

O jovem centroavante tem sido alvo de boa parte do torcedor do São Paulo. Contra o Flu, perdeu chances e errou passes, mas deu assistência para Bobadilla.

Nestor chegou a estar em posição semelhante em dado momento da carreira, mas cresceu de produção e entrou para a história com o gol do título da Copa do Brasil.