Fábio Santos vê 'bucha' em saída de Cássio: 'vão sentir muita falta dele'

Situação atual de Cássio no Corinthians: "Hoje ele se encontra no banco de um goleiro que pega muito e tem esse perfil que possa assumir a posição. Ele tem contrato até o final do ano, e o Corinthians ainda não fez uma proposta ou vai vir a fazer uma proposta que não deve ser de três anos, igual à do Cruzeiro. Mais do que tudo isso, o que o Cássio fez no Corinthians não vai se apagar, ele vai ser eternizado pelo torcedor".

O que aconteceu

Segundo Samir Carvalho, colunista do UOL, Cássio já acertou com o Cruzeiro e tenta rescisão com o Corinthians. O Alvinegro, por outro lado, tenta a renovação com o goleiro de 36 anos.

Cássio está no clube paulista há 14 anos e perdeu a posição para Carlos Miguel. Com o novo titular no gol, o Corinthians emendou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade até ser derrotado pelo Flamengo no último sábado (11), com falha de Carlos Miguel no primeiro gol dos cariocas.

Em meio a este cenário, o Corinthians encara o Argentinos Juniors nesta terça-feira (14), pela Copa Sul-Americana. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.