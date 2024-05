Arábia Saudita quer 'pacotão' com Casemiro, Alisson e Ederson, diz jornal

Os principais clubes da Arábia Saudita almejam contratar mais nomes de destaque do futebol inglês na próxima temporada. E muitos dos alvos são brasileiros.

O que aconteceu

Clubes da Arábia Saudita têm interesse em Casemiro, Alisson e Ederson. A informação foi publicada pelo jornal inglês Telegraph. As equipes sauditas não são especificadas, mas sabe-se que os times com maior poder investimento no país são os pertencente ao Fundo Público (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli).

A possibilidade mais realista de contratação é Casemiro. O clube que desponta como favorito é o Al-Nassr, de seu ex-colega Cristiano Ronaldo.