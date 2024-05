Alagamento atinge parte inferior da Arena do Grêmio e campo segue submerso

A Arena do Grêmio ainda sofre com alagamentos em Porto Alegre. Com aproximadamente um metro de água, o estádio do Tricolor tem recuperação imprevisível.

O que aconteceu

Segundo medição realizada na noite de segunda-feira (13), a casa gremista ainda apresenta entre 80 cm e um metro de lâmina de água em seu interior.

As enchentes na capital gaúcha deixaram o gramado totalmente submerso. Além disso, a água atingiu toda parte inferior do estádio, como estacionamento, lojas, vestiários, sala de imprensa, zona mista, entre outros locais.