Corinthians teme falta de liderança no elenco e tenta fazer Cássio ficar

O Corinthians fez a proposta e explicou por que quer a permanência do goleiro, mas prometeu não prendê-lo no clube e respeitar sua vontade.

Se Cássio decidir sair, o Timão não dificultará uma rescisão contratual e apostará em Matheus Donelli como alternativa a Carlos Miguel.

Cássio diz não ter pressa e continuará à disposição do Corinthians enquanto se decide. Pessoas próximas a ele admitem que a proposta do Cruzeiro o fez balançar, como ocorreu com a do Grêmio no início do ano.