Botafogo reintegra volante após inquérito não apontar agressão a ex

Jéssica posteriormente juntou ao inquérito fotos em que aparece com rosto vermelho, mas as imagens não estavam inicialmente no boletim de ocorrência e "não corroboram o laudo técnico realizado no dia em que os fatos ocorreram", de acordo com o MP.

O Ministério Público pontuou ainda que, apesar das fotografias anexadas, "não há qualquer registro de lesões no Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima".

O MP identificou que há "animosidade" entre o casal.

E, no sentido inverso, os exames mostraram, sim, que quem tinha lesões corporais era o jogador. Elas estão sendo apuradas em outro inquérito policial.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.