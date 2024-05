Sevilla tem projeto parecido com do MorumBIS e vai aumentar 11 mil lugares

A ideia da ampliação do estádio com rebaixamento do gramado se dá pela localização dentro da cidade.

Como vivemos em um bairro que está no centro da cidade, para não incomodar os vizinhos, fundimos o primeiro anel com o campo. Fizemos um primeiro anel embaixo e mantivemos a mesma altura. Assim, somos menos invasivos com relação ao bairro. A única coisa que precisamos são alguns metros mais ao redor do estádio, cuja gestão estamos fazendo com o governo. Hoje, temos capacidade em 44 mil e vamos subir para 55 mil. O anel será de cerca de 11 mil espectadores mais. Além de que teremos mais 5,5 mil posições VIP, com camarotes privados, cadeiras maiores. Hoje temos pouco mais de mil e vamos para 5,5 mil.

O acordo entre São Paulo e WTorre ainda está longe de um desfecho, mas o Tricolor gostou bastante da primeira apresentação da empresa. A ideia é parecida, mas deve comportar um aumento maior de capacidade máxima dadas as proporções do MorumBIS — que hoje comporta até uma pista de atletismo ao redor do campo. A capacidade atual do estádio são-paulino é de pouco mais de 65 mil lugares.