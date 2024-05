Corinthians x São Paulo: onde assistir ao Majestoso feminino

Já o São Paulo tem 17 pontos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

O clássico será marcado pelo embate do melhor ataque com a melhor defesa do Brasileiro. Enquanto o Corinthians marcou 26 gols, o Tricolor sofreu apenas quatro.

Corinthians x São Paulo - 10ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e Hora: 12 de maio, às 11h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: sportv