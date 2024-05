Camavinga é zoado por jogadores do Real após pisar em cocô de cavalo; veja

Camavinga se empolgou durante a comemoração do título do Real Madrid, pisou no cocô de cavalo e acabou zoado por companheiros de time (veja mais abaixo).

O que aconteceu

Camavinga parou para interagir com a torcida e, ao fazer uma comemoração, acabou pisando no cocô de cavalo que estava no chão.

A cena foi presenciada por alguns companheiros, entre eles Rudiger, que passou alguns segundos gargalhando depois do ocorrido.