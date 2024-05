Torcida do Fla leva faixa de protesto para o Maracanã: 'Diretoria amadora'

A torcida do Flamengo levou faixas de protesto contra a diretoria e o time para o duelo com o Corinthians, hoje (11), no Maracanã.

O que aconteceu

Rubro-negros estenderam uma faixa com o dizer "diretoria amadora. Time omisso" e outra com "Respeitem a nação". Além disso, uma outra peça tinha: "Viemos pelo mando, não por vocês".

Houve xingamentos ao presidente Rodolfo Landim. O mandatário foi alvo de gritos da arquibancada pouco antes de a bola rolar.